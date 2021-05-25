В Краснодаре достроили детский сад на 300 мест

Новый детсад на Конгрессной рассчитан на 16 групп, в каждой группе будет находиться 18-20 ребят. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Краснодаре на улице Конгрессной сдан в эксплуатацию детский сад «Пчелка». Учреждение дошкольного образования построил застройщик ЖК "Достояние", на территории которого и находится детсад. Маленьких воспитанников «Пчелка» примет уже осенью, сообщает пресс-служба администрации города.

- Компания построила новый социальный объект без привлечения бюджетных средств, - уточнил первый вице-мэр Краснодара Евгений Наумов.

Детсад рассчитан на 16 групп, в каждой группе будет находиться 18-20 ребят.

В детском саду предусмотрены музыкальный и спортзалы, кабинеты логопеда и психолога.