Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 мая 2021 23:18

В Краснодаре достроили детский сад на 300 мест

Новое учреждение дошкольного образования «Пчелка» находится на улице Конгрессной на территории ЖК «Достояние»
Инна БОРИСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новый детсад на Конгрессной рассчитан на 16 групп, в каждой группе будет находиться 18-20 ребят.

Новый детсад на Конгрессной рассчитан на 16 групп, в каждой группе будет находиться 18-20 ребят.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Краснодаре на улице Конгрессной сдан в эксплуатацию детский сад «Пчелка». Учреждение дошкольного образования построил застройщик ЖК "Достояние", на территории которого и находится детсад. Маленьких воспитанников «Пчелка» примет уже осенью, сообщает пресс-служба администрации города.

- Компания построила новый социальный объект без привлечения бюджетных средств, - уточнил первый вице-мэр Краснодара Евгений Наумов.

Детсад рассчитан на 16 групп, в каждой группе будет находиться 18-20 ребят.

В детском саду предусмотрены музыкальный и спортзалы, кабинеты логопеда и психолога.