«Молодежка ОНФ» отметила День филолога в Краснодаре

В Краснодаре команда «Молодежки ОНФ» отметила День филолога

В Краснодаре команда «Молодежки ОНФ» отметила День филолога литературным вечером, который прошел в одном из кафе Краснодара.

В мероприятии приняли участие представители Ассоциации пресс-служб Краснодарского края, а также все желающие. Любители русского языка читали здесь стихи известных поэтов и свои собственные. Любимые произведения подготовила и председатель краевой Ассоциации пресс-служб Александра Кошелева.

Команда «Молодежки ОНФ» наряду с литературными встречами устроила викторину на знание старославянских слов. По итогу были отмечены участники с самыми высокими результатам.

- В процессе организации и проведения мероприятий всегда приятны удивлены такому большому литературному интересу у молодежи. В том числе и тому, сколько ребят пишет собственные произведения, - отметила координатор «Молодежки ОНФ» в Краснодарском крае Виктория Заика.