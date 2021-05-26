Узнали, где будут отключения света в Сочи 26 мая 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 26 мая 2021 запланировано сразу в ряде округов курорта. Уже несколько месяцев специалисты активно занимаются обновлением и модернизацией городских коммуникаций и сетей. Во время работ на линии они вынуждены временно прекращать подачу электроэнергии в дома местных жителей. Только касается это не всего курортного города, а только некоторых улиц. Узнали, где будут отключения света в Сочи 26 мая 2021.

В Адлерском районе на улицах Кропоткинская, Ахштырская, переулке Садовый, улицах Петрозаводская и Банановая (обе – частично), Аэровокзальная, Мира, Кишинёвская, Демократическая, Насыпная, Старонасыпная, Православная, Фермерская и Орбитовская. Здесь частично будет отключена подача электричества в промежутке с пяти утра и до шести вечера.

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 08:00 и 17:00 на улицах ул. Чехова 1-10, Фундучная, Открытая (последние две – частично).

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 17:00. Здесь подачу электричества отключат в поселке Сергей Поле на улицах Славы и Батумское Шоссе (обе – частично), переулке Славы, СТ «Знание», поселке Васильевка на улицах Братьев Еремян и Просторная, поселке Ахинтам на улицах Ахинтам и Кичмайская, ауле Большой Кичмай на улицах Убыхская, Ачмизова и Заречная, поселке Калиновка на улицах Сусанина и Макопсинская (частично), поселке Н. Лоо на улицах Лооская, Календарная, поселке Верхне Армянское Лоо в переулке Лорийский и улице Краснооктябрьская.