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Что произошло за ночь 26 мая. На Кубани полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя. Мужчину задержали.

Бывшему вице-мэру Майкопа продлили содержание под стражей. Его обвиняют в трех эпизодах взяточничества.

В Динском районе будут судить водителя КАМАЗа, насмерть засыпавшего перегноем пятилетнюю девочку. Ему вменяют причинение смерти по неосторожности.

Напавший на двух 15-летних школьниц краснодарец заключен под стражу на два месяца. Он угрожал девочкам игрушечным пистолетом.

В Абинском районе женщина за рулем врезалась в трактор. Три человека пострадали.