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Общество26 мая 2021 8:08

Что произошло за ночь 26 мая: На Кубани полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя

Что произошло за ночь 26 мая в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото ГУ МВД РФ по региону

Фото ГУ МВД РФ по региону

Что произошло за ночь 26 мая. На Кубани полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя. Мужчину задержали.

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