Погода в Краснодаре на 26 мая 2021 года: в мегаполисе установится жара Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубань возвращается долгожданная жара. Сегодня днем столбики термометров в краевом центре поползут вверх. Впервые за неделю жители мегаполиса оставили зонты дома. Осадков в краевой столице сегодня не ожидается.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 26 мая 2021 года.

- Ожидается солнце. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.