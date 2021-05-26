Погода в Сочи на 26 мая 2021 года: на курорте прогнозируют туман и дожди

Фото: Фото МКУ "Агентство Инком".

Сегодня весь день на территории курорта по данным синоптиков будет дождливо, местами кратковременный дождь. Синоптики предупреждают о появлении густого тумана. Ветер слабый до умеренного 8-10 м/с., Однако, на побережье возможно усиление порыва.

Температура воздуха днём будет выше, чем вчера +18+23°. Однако ночью столбики термометра ночью вновь опустятся до +12+17°.

- Рекомендуем автомобилистам быть внимательными на дорогах из-за угрозы возникновения густого тумана на участке Магри-Веселое, видимость на трассах составит 500-1000 метров, - советуют метеорологи.