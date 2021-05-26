Фото: sochi.ru.

Цены на пятизвездочные отели Сочи увеличились на 90%. Разброс стоимости зависит от категории номера и расположения объекта размещения. Об этом сообщили в мэрии курорта.

По данным городских властей в санаториях 2 - 3 звезды рост цен, , составил в среднем 10–12%, что сопоставимо с обычным сезонным колебанием цены. Наибольший рост цен отмечается в категории 4-5 звезд, на сегодня это 111 отелей курорта.

- Данная ситуация сложилась из-за дефицита свободных мест в отелях и санаториях города. На сегодняшний день, спрос превышает предложение, но недопустимо многократное увеличение стоимости услуг. В конце апреля мы провели совещание с отельерами, в ходе которого им было предложено расширить перечень бесплатных дополнительных услуг, дополнить анимационные программы, предусмотреть комплименты в номера, - подчеркнула директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.