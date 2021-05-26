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Происшествия26 мая 2021 9:16

В Анапе полицейские изъяли у уличных фотографов двух краснокнижных орлов

Возбуждено дело, им грозит штраф
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/omvd_anapa

Фото: instagram.com/omvd_anapa

В Анапе полицейские провели рейд. На набережной они выявили уличных фотографов с краснокнижными птицами. Животных пришлось изъять. Об этом сообщили в ОМВД России по городу Анапе.

- Полицейские изъяли двух краснокнижных степных орлов, занесённых в Красную книгу России. Содержание таких животных у фотодельцов категорически недопустимо. Возбуждено дело об административном правонарушении, - пояснили в ведомстве.

Изъятых птиц отправили в лицензированный зоопарк в селе Витязево.

В прошлом году у фотографов также изымали изможденных детенышей енотов, а также ястребов, попугаев и макак.

ЧП