В Анапе полицейские изъяли у уличных фотографов двух краснокнижных орлов

Фото: instagram.com/omvd_anapa

В Анапе полицейские провели рейд. На набережной они выявили уличных фотографов с краснокнижными птицами. Животных пришлось изъять. Об этом сообщили в ОМВД России по городу Анапе.

- Полицейские изъяли двух краснокнижных степных орлов, занесённых в Красную книгу России. Содержание таких животных у фотодельцов категорически недопустимо. Возбуждено дело об административном правонарушении, - пояснили в ведомстве.

Изъятых птиц отправили в лицензированный зоопарк в селе Витязево.

В прошлом году у фотографов также изымали изможденных детенышей енотов, а также ястребов, попугаев и макак.