Фото: sochi.ru.

В Сочи за 1,5 млрд рублей построят коттеджный поселок. Финансирование будет осуществляться за счет собственных средств Фонда «Рентавед». Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Проект будет называться "Поселок художников". Поселок будет состоять из 30 элитных вилл, каждая из них будет посвящена одному из известных мировых художников. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей, рассказали в фонде.

Земельный участок площадью 2,5 га распологается в районе улицы Ручей Видный. Площадь вилл - 250-290 кв.м. На территории будет собственное кафе, магазин, кинотеатр под открытым небом, прогулочная зона, детская и спортивная площадка.

Финансировать проект будет Фонд «Рентавед» за счет собственных средств и привлечения частных инвестиций через закрытый паевый инвестиционный фонд "Рентавед Сочи".

Начало строительных работ в июне этого года. Срок реализации проекта - 2 года.