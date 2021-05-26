На Кубани закрыли сахарный цех из-за нарушений безопасности

Фото: УФССП РФ по краю

В жомосушильном отделении ООО «Динск-сахар» специалисты выявили нарушения промышленной безопасности. В связи с чем приставы опечатали цех, он не будет работать три месяца. Об этом сообщили в УФССП РФ по Краснодарскому краю.

- Динской районный суд признал организацию виновной в совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта – «Сеть газораспределения жомосушильного отделения» – на срок 90 суток, - сообщили в ведомстве.

В настоящий момент жомосушильное отделение закрыто. Руководитель организации официально предупрежден о правовой ответственности за неисполнение решения суда.