Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ".

В Сочи появятся новые футбольные поля. До конца года откроют четыре таких площадки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В микрорайоне Ареда к концу 2021 года откроют дополнительное поле с современным покрытием по мини-футболу. На нем будут тренироваться детские группы школы № 10. Поле оборудовано раздевалками и заградительными сетками. К июню на поле появится освещение, это позволит взрослому населению играть в футбол по вечерам.

- Это очень хорошая практика. Нужно добиться того, чтобы и дети и взрослые имели возможность заниматься спортом в своем микрорайоне. Кроме того, рядом с полем необходимо установить спортивные тренажеры, - отметил глава города Алексей Копайгородский.

- Финансирование на обустройство 4 полей будет выделено как из муниципального бюджета, так и в рамках соглашения, заключенного между администрацией города Сочи и Российским футбольным союзом, - отметил директор департамента физической культуры и спорта администрации города Анатолий Мирошников.