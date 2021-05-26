График отключения горячей воды в Новороссийске в мае 2021: когда и где отключат воду в городе-герое
Фото: Тимур ХАНОВ
Стал известен график отключения горячей воды в Новороссийске в мае 2021. Уже сейчас стартовала активная подготовка к новому отопительному сезону. Он начнется только будущей осенью, но специалисты уже занимаются профилактической работой на сетях.
«КП» – Кубань» узнала график отключения горячей воды в Новороссийске в мае 2021. С 25 по 31 мая горячей воды не будет по следующим адресам:
ул. Дзержинского,126,128,130,132,134,136,138,140,150,152,154,156.
ул. Карамзина,2/8,6,20,21,23,25,27,29,31,33,35,37,41,43,45,49/14,20,51,51а,53,57,
ул. Куникова,5,11,19,9,21,
Сн. Рубахо,16,23
ул. Черняховского,17,19,21,
ул. Ленина пр.,9б, 9а, 22,52,52а,
ул. Чехова,20,
ул. Алексеева, 22, 25, 29 ,50, 54,
ул. Глухова,20,
ул. Набережная,29Д,корпус1,корпус2,Набережная,53а,57а,69,
ул. Суворовская,77,79,
ул. Энгельса, 66, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 70 А, 95.
График отключения горячей воды в Новороссийске в мае 2021 корректируется ежегодно. Он зависит от большого количества факторов. Например, ремонта котельной. В связи с модернизацией объекта на улице Герцена временно подача горячей воды будет ограничена по следующим адресам с 18 по 21 мая:
ул. Г. Десантников, 10,12,14,18,20,22,24, 28,30,32,34,36,38, 95,97
ул. Малоземельская, 3,5,7,9,11,13,15,19,21,23,
ул. Волгоградская,34,36,38,40,42,44,48,50,52,54,
ул.Дзержинского,192,194,196,198,202,204,206,210,216,216 ,218,220/2,207,209,221, 221а, 231,225
ул. Куникова, 52 а,58,58а,60,60а,62,62а,64,64а,66,
ул. Хворостянского,1,3,7,9,11,13,13б,15Виктория,
ул. Южная,6,10,10а,12,14,
ул. Пионерская,12,15,17,19,21,21а,23,23а, 21б, 25,27,33,37, 39,39а
График отключения горячей воды в Новороссийске 2021 в мае составлялся в связи с обязательной модернизацией котельных на территории города.