График отключения горячей воды в Новороссийске в мае 2021: когда и где отключат воду в городе-герое Фото: Тимур ХАНОВ

Стал известен график отключения горячей воды в Новороссийске в мае 2021. Уже сейчас стартовала активная подготовка к новому отопительному сезону. Он начнется только будущей осенью, но специалисты уже занимаются профилактической работой на сетях.

«КП» – Кубань» узнала график отключения горячей воды в Новороссийске в мае 2021. С 25 по 31 мая горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Дзержинского,126,128,130,132,134,136,138,140,150,152,154,156.

ул. Карамзина,2/8,6,20,21,23,25,27,29,31,33,35,37,41,43,45,49/14,20,51,51а,53,57,

ул. Куникова,5,11,19,9,21,

Сн. Рубахо,16,23

ул. Черняховского,17,19,21,

ул. Ленина пр.,9б, 9а, 22,52,52а,

ул. Чехова,20,

ул. Алексеева, 22, 25, 29 ,50, 54,

ул. Глухова,20,

ул. Набережная,29Д,корпус1,корпус2,Набережная,53а,57а,69,

ул. Суворовская,77,79,

ул. Энгельса, 66, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 70 А, 95.

График отключения горячей воды в Новороссийске в мае 2021 корректируется ежегодно. Он зависит от большого количества факторов. Например, ремонта котельной. В связи с модернизацией объекта на улице Герцена временно подача горячей воды будет ограничена по следующим адресам с 18 по 21 мая:

ул. Г. Десантников, 10,12,14,18,20,22,24, 28,30,32,34,36,38, 95,97

ул. Малоземельская, 3,5,7,9,11,13,15,19,21,23,

ул. Волгоградская,34,36,38,40,42,44,48,50,52,54,

ул.Дзержинского,192,194,196,198,202,204,206,210,216,216 ,218,220/2,207,209,221, 221а, 231,225

ул. Куникова, 52 а,58,58а,60,60а,62,62а,64,64а,66,

ул. Хворостянского,1,3,7,9,11,13,13б,15Виктория,

ул. Южная,6,10,10а,12,14,

ул. Пионерская,12,15,17,19,21,21а,23,23а, 21б, 25,27,33,37, 39,39а

График отключения горячей воды в Новороссийске 2021 в мае составлялся в связи с обязательной модернизацией котельных на территории города.