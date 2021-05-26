Фото: sochi.ru.

В Сочи выявили 104 самостроя. Материалы проверки в отношении них уже направлены в суд. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Для ускорения принятия решений по незаконным домам администрация курорта тесно взаимодействует с прокуратурой Сочи.

Мэрия курорта по-прежнему проводит мониторинг сайтов, где продается жилье в самостроях.

- Выявляем их и направляем информацию в правоохранительные органы для дальнейшей блокировки сайта. Только с начала года выявлено более 1200 ссылок в интернете, ведущих на сайты продаж незаконных объектов строительства, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

По словам главы города, особое внимание уделяется работе по пресечению нецелевого использования земельных участков. С начала года уже выявлено 70 аналогичных нарушений, - рассказал Алексей Копайгородский.

Всего в Сочи собираются снести 541 самострой. Недавно власти города сообщили, что в Сочи на основании судебных решений сносят семь незаконно возведенных домов.