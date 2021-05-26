До конца 2021 года в Ейском районе построят газопровод в 25 километров

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

До конца текущего года в Ейском районе построят газопровод протяженностью в 25 километров. Сейчас в селе Воронцовка проложили уже 15 из 17.8 запланированных. Начались работы и в северо-восточной части села Кухаривка. Здесь строительство хотят закончить к ноябрю. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Из краевого и местных бюджетов мы направили около 19 миллионов рублей на строительство газопровода. С помощью него газ появится в 522 домах, - сказал вице-губернатор края Александр Трембицкий.

Отметим, что в этом году на строительство газопровода субсидии получил 31 муниципалитет. Это Геленджик, Горячий Ключ, Успенский, Мостовский, Отрадненский и Крыловский районы.