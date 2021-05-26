Всероссийский детский центр «Орленок»

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

Всероссийский детский центр впервые с начала пандемии будет работать со стопроцентной загрузкой. Открытие большой летней смены, участниками которой станут ребята из всех регионов страны, пройдёт в Международный день защиты детей.

Участниками шестой смены года в «Орлёнке» станут 3270 школьников России. Это победители олимпиад, конкурсов и фестивалей и активисты детских организаций. Впервые за период работы в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений Центру разрешено принимать детей в объёме загрузки 100 процентов.

«Мы серьёзно подготовились к этой встрече: впереди ребят ждут три невероятно увлекательные недели, в течение которых пройдут 29 разноплановых образовательных программ – как абсолютно новых, так и уже хорошо себя зарекомендовавших. Символично, что стартует смена в День защиты детей. Желаю всем счастливого праздника и незабываемого лета в «Орлёнке»!» – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

День Детства орлята начнут с тематической зарядки. В течение дня их ждут музыкальные и танцевальные часы, работа мастерских декоративно-прикладного творчества и весёлые старты на морском берегу. На волнах орлятского радио ребята услышат выпуск, специально подготовленный к этому дню участниками программы «Детский пресс-отряд».

Ярким событием праздника станет фестиваль воздушных змеев от РДШ – около 500 школьников самостоятельно создадут дизайн змеев, а потом вместе запустят их в честь праздника Детства.

Торжественный старт будет дан смене на праздничной линейке, в которой примут участие орлята, гости и вожатые Центра. Для многих педагогов это событие станет важным этапом – для работы в летнем сезоне в «Орлёнок» приехали 216 новых воспитателей:

«Попасть в «Орлёнок» – моя давняя мечта, – отмечает вожатый лагеря «Комсомольский» Вадим Нургалеев из Оренбурга. – Хотел попасть сюда ребёнком – не получилось. Зато теперь, когда поступил в педагогический вуз, смог приехать вожатым. Мечты сбываются! В Центре хочу набраться опыта и отлично отработать. Знаю, что орлята у меня в отряде будут замечательные, потому что все дети прекрасны. Я настроен провести этот сезон позитивно и активно».

Многие образовательные проекты, которые пройдут в «Орлёнке» на шестой смене, будут реализованы впервые. Так, в сотрудничестве с Музеем Победы будет организован Всероссийский фестиваль патриотической песни «Журавли Победы», «Научно-производственное предприятие «Е-НОТ» проведёт «Инженерное соревнование «Программируем играя», а Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения соберёт школьников на Всероссийском фестивале краеведов-туристов «Бороться и искать, найти и не сдаваться!».

Орлята изучат подводный мир в проекте «Океанавтика», пройдут профессиональные инженерно-технические курсы в рамках программы «Профильные техноотряды: промышленная элита – 2035». Традиционно школьники попробуют себя в роли организаторов мероприятий в ходе Всероссийского фестиваля РДШ «В центре событий» и познакомятся с экологичными энергетическими технологиями на Всероссийском фестивале энергосбережения «#ВместеЯрче».

«Это моя первая поездка в «Орлёнок», и я счастлива, что попадаю на такую масштабную смену. Жду возможности поучаствовать в крутых мастер-классах, встретиться с интересными людьми и, конечно же, найти новых друзей. Уверена, что каникулы, которые начинаются в «Орлёнке», будут незабываемыми», – рассказала участница шестой смены Анастасия Турыгина из Элисты.

Во Всероссийском детском центре продолжают действовать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Заезд и разъезд участников смены проводятся одномоментно – в течение одного дня. Дети проходят обязательный медицинский осмотр и термометрию. На протяжении всей смены будет производиться дезинфекция помещений детских лагерей, а все мероприятия пройдут с учётом мер социального дистанцирования.

Продолжает действовать запрет на родительский день. Мамы и папы смогут общаться с детьми по телефону. Шестая смена в «Орлёнке» продлится 21 день — с 30 мая по 19 июня 2021 года.

Уважаемые представители СМИ, чтобы принять участие в событиях 1 июня, вы можете отправить запрос на аккредитацию по ссылке - https://orlyonok.prexroom.ru/accreditation/

Приём заявок на аккредитацию заканчивается 28 мая в 12:00.