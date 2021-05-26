Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 26 мая выросло на 93

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 26 мая за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 93 человека. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Анапа, Тихорецкий район. Здесь выявили 20, 10 и восемь инфицированных соответственно. В Тимашевском районе коронавирусом заболели семь человек, в Северском и Абинском – по шесть, в Армавире и Туапсинском районе – по пять.

- По четыре новых пациента с COVID-19 прибавилось в больницах в Сочи и Геленджике, по три – в Красноармейском, Славянском и Белоглинском районах. По два человека заболели в Калининском, Приморско-Ахтарском и Новокубанском района. Единичные случаи зафиксированы в Брюховецком, Отрадненском и Новопокровском районах, - сообщили в оперштабе региона.

Известно, что среди заболевших за последние сутки – восемь детей.

51 заболевший сейчас находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО. В стационарах лечатся 1032 жителя с ковидом, на дому – 995.