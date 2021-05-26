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Происшествия26 мая 2021 12:22

На Кубани в ДТП серьезно пострадал 3-месячный ребенок

По факту аварии проводится проверка
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 25 мая около 08:50 на участке автодороги «Армавир-Отрадная». Пострадали три человека, в том числе 3-месячный ребенок.

- По предварительным данным, 26-летний водитель на «ГАЗ», на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество «Шевроле Нива» под управлением 59-летнего водителя. В результате столкновения пострадали трое человек, - сообщили «КП» _ Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля, 53-летняя женщина и 3-месячный ребенок. Малыша перевозили без удерживающего устройства. Ребенок получил серьезные травмы.

Спасатели Армавирского отряда «Кубань-СПАС» помогли выбраться семье из покореженного автомобиля. Они оказали первую помощь и эвакуировали их в машину «скорой».

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