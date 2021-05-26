В Новороссийске в 2021 году появится памятник Цезарю Куникову

Фото: Наша газета Новороссийск

В городе-герое Новороссийске до конца 2021 года появится памятник герою Цезарю Куникову. Он погиб во время сражений за город во времена ВОВ. Памятник установят на перекрестке Ленина и улицы Куникова. Работы хотят закончить к концу ноября. Об этом сообщает "Наша газета Новороссийск".

- Монумент будет состоять из трех частей. Основа композиции – выход первого отряда солдат на берег плацдарма. На первом плане будет фигура самого Куникова во весь рост в военной форме, а за ним будет изображена группа морских пехотинцев, выходящих из воды. Фон композиции – стена с морскими волнами, - рассказывают в управлении муниципального заказа Новороссийска.

Помимо этого рядом с памятником благоустроят и территорию. Здесь сделают небольшой сквер, установят освещение, скамейки, урны, а также высадят ель, сосну, можжевельники, розы и японскую айву.