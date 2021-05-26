Прогулки с интернетом – популярные для отдыха краснодарские локации

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

«Солнечный остров» на Ставропольской, «Чистяковская роща» в районе Зиповской, «Городской парк» в центре и, конечно, парк «Краснодар» возле знаменитого стадиона можно назвать самыми популярными местами отдыха в городе. В этих парках не только гуляют и развлекаются, но и тратят тысячи гигабайт мобильного интернета. МегаФон проанализировал онлайн-трафик абонентов и ранжировал краснодарские локации по популярности, а также выяснил, куда уходят гигабайты на отдыхе.

С начала 2021 года в популярных местах отдыха в городе краснодарцы и гости города скачали около 340 терабайт мобильного интернета. Этого хватит, чтобы шесть лет без перерыва смотреть сериалы Netflix в HD-качестве или восемнадцать лет слушать музыку на Spotify или Apple Music.

Рейтинг самых «качающих» локаций выглядит так:

Парк «Краснодар»;

«Чистяковская роща»;

«Солнечный остров»;

«Городской парк».

Популярные городские локации все чаще становятся фоном для онлайн-трансляций. На них уходит примерно четверть общего объема интернет-трафика. Аналитики отмечают, что в парке «Краснодар» в прямой эфир со своего смартфона выходит каждый девятый абонент, это в три раза чаще, чем в среднем в любом другом месте в городе.

Традиционно остаются востребованными мессенджеры, соцсети и стриминговые музыкальные сервисы. А вот ролики в YouTubе отдыхающие просматривают не так часто, как, например, совершают видеозвонки, число которых в этом году выросло почти в 1,5 раза.

«Стриминг давно стал одним из самых популярных развлечений в сети. В том числе из-за потокового медиа мы ежегодно наблюдаем рост трафика минимум в 1,5 раза. Высокие скорости 4G позволяют нашим абонентам оставаться в прямом эфире круглосуточно. Кроме того, мы постоянно работаем над качеством сети – в 2021 году уже более 80 базовых станций прошли модернизацию до стандарта LTE», - отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Игорь Остатюк.