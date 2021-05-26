На Кубани ограничат застройку высоток на побережье

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В Краснодарском крае ограничат высоту застроек на побережье. Такой законопроект приняли в первом чтении на 56 сессии Заксобрания края. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Согласно новому законопроекту, высота коммерческой застройки на первой линии (100 метров от берега) должна быть не более 21 метра, от 100 до 200 метров от берега – не более 25, от 200 до 300 – не более тридцати метров. Этот принцип называется «каскадом», он увеличит привлекательность и комфорт курортов.

- Мы уже приняли закон о запрете строительства домов в 500-метровой зоне. Отельеры его оценили, ведь земля для них стала доступнее. Теперь нам нужно открыть вид на море и горы, а не бетонные стены. Если бы такую политику начали проводить 15 лет назад, у нас бы не было высоких цен на отдых и дефицита хороших отелей, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Сейчас задача для властей – создать необходимые условия для строительства отелей, чтобы снизить цену на отдых. Те, кто расположился на первой линии, окупят вложения расстоянием, а у тех, чьи гостиницы будут дальше – установят цены ниже, но самих номеров будет больше. Депутаты ЗСК этот проект поддержали.