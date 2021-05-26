На Кубани пройдет винный благотворительный аукцион «Первая проба»

На аукционе представят лучшие вина на этапе выдержки Фото: София ФОМЕНКО

В Краснодарском крае в поселке Сенном 28 мая пройдет благотворительный винный аукцион «Первая проба». На нем можно будет приобрести права на вино из бочек на выдержке в погребах. Стартовая цена – 1 рубль. Все собранные средства направят в Детскую краевую клиническую больницу министерства здравоохранения Кубани.

Кроме того, в рамках аукциона многие вина выставят свое вино с большой уценкой. К примеру, один из сетов каберне (250 бутылок) можно будет приобрести за 400 тысяч вместо 675 тысяч как по каталогу.

- Благотворительный винный аукцион – давняя европейская традиция, но это совершенно новый опыт для российских компаний. Надеюсь, что рынок оценит эти первые шаги, и после аукциона уровень позиционирования благотворительных лотов повысится, - сказал модератор оргкомитета фестиваля Игорь Сердюк.

Аукцион пройдет в рамках фестиваля «Высокая проба», который посвящен представлению лучших российских вин на этапе выдержки.