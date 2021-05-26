Год назад электросети Краснодара пережили рекордные нагрузки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле прошлого года электросети Краснодара пережили рекордные нагрузки. Впервые в истории они составил 1300 мегаватт.

- Текущая нагрузка по нашему филиалу составляет 634 мегаватта. Это на 106 больше, чем было в это же время год назад, – сказал Владимир Безуглый, главный инженер краснодарского филиала ПАО «Россети Кубань». – Хотелось бы отметить, что в июле прошлого года случился пик. Он пришелся на 6-7 июля. Тогда нагрузки на сети составили 1300 мегаватт. Это исторический показатель для краснодарских электросетей.

В связи с этим показателем в Краснодаре несколько раз случались перегрузки на линии, которые приводили к обесточиванию целых улиц.