Фото: Юлия БАРАНОВА.

Сочинскую башню на горе Ахун отреставрируют. В планах усиление строительных конструкций, реставрация фасадов, наружной лестницы и каменного ограждения террасы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Смотровая башня на горе Ахун один из символов города Сочи. Она является центром притяжения туристов. Поэтому важно сохранить этот уникальный памятник архитектуры, обеспечить возможность его дальнейшего использования в туризме, - отметил замглавы региона Сергей Болдин.

Специалисты уже провели историко-архивные, библиографические, архитектурные и инженерно-технические исследования. Историко-культурная экспертиза размещена на сайтах администрации региона и управления для общественного обсуждения.

Смотровая башня, созданная по проекту архитектора Сергея Воробьева в 1936 году. Ее высота 30,5 метров. В 1974 году «Башня на горе Большой Ахун» признана памятником архитектуры федерального значения.