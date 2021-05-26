Фото: sochi.ru.

Новый комплекс спортивных тренажеров открыли в Сочи. В преддверии Дня города его установили на территории «Луна-парка». Об этом сообщили в мэрии курорта.

Комплекс состоит из шести уличных тренажеров. Это эллипс, маятник для пресса, лыжи, шагометр, жим от груди и шпагат.

- Мы облагородили территорию «Луна-парка». Считаем правильным развитие парковой индустрии в социальном направлении и в развитии доступного спорта для горожан. Желаю жителям и гостям нашего города быть здоровыми, спортивными и физически развитыми, - рассказал генеральный директор МУП «Парки отдыха «Ривьера-Сочи» Давид Согоян.

За три года на курорте установили более ста площадок для игровых видов спорта.