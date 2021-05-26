Электросети Краснодара готовы к максимальным нагрузкам будущим летом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Электросети Краснодара готовы к пиковым нагрузкам будущим летом. Сейчас специалисты завершает подготовку к сезону.

- Мы вступаем в активную фазу подготовки к летним пиковым максимальным нагрузкам на электросети. Потому что жара у нас не за горами. Всегда возможны какие-то сбои. В прошлом году они уже у нас были. Чтобы не допустить повторения, мы предпринимаем максимально возможные шаги для нивелирования любых проблемных и аварийных ситуаций, – говорит Илья Данильченко, заместитель директора ДГХ и ТЭК администрации Краснодара.

Специалисты компаний, которые занимаются обеспечением электроэнергии в Краснодаре, провели масштабную работу по устранению дефектов на силовых трансформаторах. Они заменили линии передач и обновили оборудование.

По словам экспертов, это позволит исключить перегрев сетей во время пиковых нагрузок.

Также в городе обновили подстанции, которые будут равномерно распределять нагрузку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Год назад электросети Краснодара пережили рекордные нагрузки

Впервые в истории они составили 1300 мегаватт (подробнее).