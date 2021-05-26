График отключения горячей воды в Новороссийске в июне 2021: когда и где отключат воду на берегу Черного моря Фото: Тимур ХАНОВ

График отключения горячей воды в Новороссийске в июне 2021 уже несколько месяцев волнует местных жителей. Частые перебои с подачей воды уже приучили людей следить за расписанием.

Сейчас в городе-герое развернулась масштабная подготовка к новому отопительному сезону. Хотя он стартует через несколько месяцев, специалисты уже занимаются модернизацией сетей.

«КП» – Кубань» узнала график отключения горячей воды в Новороссийске в июне 2021.

С 1 по 14 июня горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Герцена, 11, 15, 17,

ул. Камская, 30,32,

ул. Видова,178а, 182, 182а, 184, 186, 188, 190.

График отключения горячей воды в Новороссийске в июне 2021 обновлялся несколько раз.

С 2 по 15 июня горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Титан, 19, 21, 23,

ул. Титановская, 22, п. Верхнебаканский.

График отключения горячей воды в Новороссийске в июне 2021 остается одним из самых популярных поисковых запросов в городе-герое уже несколько месяцев.

С 16 по 29 июня горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Микрорайон, 10, 11, 8, 9, п. Верхнебаканский

Также с 16 по 25 июня горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Видова, 160а, 158а, 158б, 164а, 156а, 174, 176а,

ул. Герцена,1б, 3, 7, 9,

ул. Гордеева,4.

График отключения горячей воды в Новороссийске в мае 2021 меняется каждый год. Он связан с модернизацией ключевых сетей и ремонтом котельных.

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