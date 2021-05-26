Житель Майкопа избил и ограбил инвалида, а потом пошел в кафе

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Следственный отдел по городу Майкопу возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Его подозревают в грабеже с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Республике Адыгея.

По данным ведомства, нападение случилось 16 января. Пьяный подозреваемый пришел в гости к знакомому на улице Пионерской и потребовал дать ему денег на продолжение гулянки. Тот, являясь инвалидом 1-й группы, отказал знакомому, на что получил несколько ударов по лицу и телу. А после избиения нежеланный гость выхватил у мужчины четыре тысячи рублей и сбежал.

- Сейчас следователи изучают полученные доказательства для передачи в суд, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.