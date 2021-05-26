В Краснодаре на улице Северной сделают велодорожку

Фото: архив "КП"

В краевом центре стартовал капремонт улицы Северной от Тургенева до Аэродромной. Протяженность участка – около 860 метров. Работы стартовали 26 мая, а вот завершить их планируют к 31 июля.

- На всем протяжении будет отремонтирована проезжая часть, а на тротуарах по обеим сторонам асфальт заменят тротуаром. Смежные и прилегающие участки также будут отремонтированы, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Кроме того, по обеим сторонам Северной сделают велодорожки с бордюрами. Их ширина составит 1,2 метр. Они появятся с одной стороны от улицы Тургенева до Фрунзе, и с другой – от Аэродромной до Тургенева.