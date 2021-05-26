В Краснодарском крае изменилась максимально разрешенная высота зданий на побережье

Одним из ключевых вопросов пленарного заседания стали изменения в Градостроительный кодекс региона. С соответствующей инициативой выступил губернатор Вениамин Кондратьев.

Проблематика, связанная с застройкой на побережье, неоднократно становилась предметом обсуждения на совещаниях в администрации края и в Законодательном Собрании. В апреле 2019-го года кубанские парламентарии поддержали инициативу Вениамина Кондратьева по ограничению зоны застройки прибрежной полосы. Тогда же по предложению председателя ЗСК Юрия Бурлачко она была расширена с 300 до 500 метров. Эта территория стала приоритетной для возведения санаториев, пансионатов и детских оздоровительных лагерей. Документ определял и максимальную высоту разрешенных к строительству зданий в 500-метровой зоне. Она составляла 20 метров.

Новые поправки в Градкодекс предусматривают изменения. На расстоянии 100 метров от берега предлагается увеличить максимально разрешенную высоту строений до 21 метра, от 100 до 300 метров - до 25 метров, и на расстоянии от 300 до 500 метров - до 30 метров. Такие меры позволят прийти к единому архитектурному облику курортов края и сделать их еще более привлекательными как для туристов, так и для инвесторов. По словам главы региона, это один из важнейших законов для Краснодарского края.

- Мы уже приняли закон о запрете жилищного строительства в 500-метровой зоне, и отельеры его оценили, земля для них стала доступнее. Теперь нам важно открыть вид на море и горы, а не на стену из стекла и бетона. Если бы такую политику проводили 15 лет назад, то сейчас у нас не было бы таких высоких цен на отдых и дефицита 4 и 5-звездочных отелей. Сейчас мы должны создать условия, чтобы начали строиться отели, и так снизим стоимость отдыха, - сказал Вениамин Кондратьев.

Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко, в свою очередь, подчеркнул, что зонирование пятисотметровой полосы позволит сохранить самобытность приморских городов, и призвал коллег и дальше работать над формированием их единого облика и стиля.

- Для урегулирования ситуации в данном направлении необходимо использовать не только экономические, но и законодательные рычаги. Что касается 500-метровой зоны, в которой действуют ограничения по застройке, то сегодня данная норма уже прошла испытание временем, наработана и определенная правоприменительная практика. Этот вопрос, считаю, заслуживает особого внимания и в дальнейшем, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения документ был принят сразу в двух чтениях.