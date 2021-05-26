На Кубани появятся новые виды ярмарок

Депутаты ЗСК в первом чтении рассмотрели изменения в краевой закон «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края». Документ парламентариям представил руководитель регионального департамента потребсферы Роман Куринный.

Положения закона усовершенствуют государственное регулирование организации ярмарок. Предлагается ввести новые понятия: «придорожная ярмарка», «фермерский дворик» и «социальный ряд». Авторы проекта считают, что «придорожная ярмарка» должна находиться вне границ населенного пункта. Ее необходимо оборудовать стоянкой и подъездом. «Фермерский дворик» – специализированная ярмарка, ее будут организовывать администрации муниципалитетов, торговые места предоставят сельскохозтоваропроизводителям. Специализированную ярмарку «Социальный ряд» создадут для фермеров. Там они смогут реализовать свою продукцию.

По мнению спикера краевого парламента, ярмарки являются одним из самых востребованных форм торговли.

- Мы заинтересованы в том, чтобы они имели цивилизованный облик, были удобны как для продавцов, так и для покупателей. Всегда важен их внешний вид, эстетика оформления, - отметил Юрий Бурлачко.

Глава краевого депутатского корпуса также уточнил, что самое главное для ярмарок - широкий ассортимент товаров местного производства. Особую значимость, считает Юрий Бурлачко, имеют объекты придорожной торговли. Их количество в крае будет только увеличиваться.

- Ведь через территорию ряда муниципалитетов летом идет плотный пассажиропоток в сторону Крыма, азовского и черноморского побережья Кубани. Людям в дороге необходимы многие товары и услуги, и нужно создавать все условия для того, чтобы их поездка по территории края была комфортной и беспроблемной. В этом большое поле деятельности как для органов государственной власти, так и для муниципалитетов, - подытожил Юрий Бурлачко.