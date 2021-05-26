В Краснодаре грузовики продолжают ездить по аварийному Яблоновскому мосту

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Инцидент случился вечером 26 мая. Очевидцы засняли нарушение на видео и выложили его в социальные сети. На ролике видно, как грузовик едет среди легковых автомобилей.

Напомним, что с 12 июля 2019 года здесь официально запретили проезд грузовиков и пассажирских автобусов. Мэрия города заявила, что ограничения ввели из-за состояния моста на основе заключения специалистов.

На мосту установили специальные рамки, которые ограничивают проезд, однако это не мешает грузовым авто часто нарушать это правило.