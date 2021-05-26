Недострой в парке на Затоне в Краснодаре станет центром дополнительного образования

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Недострой в парке 30-летия Победы станет центром детского дополнительного образования. Об этом сообщил мэр города в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 26 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Те планы, которые я озвучил ранее, сохраняются. Судебные процедуры сейчас на стадии завершения, после чего мы сможем принять объект в муниципальную собственность, - уточнил глава Краснодара. - Я считаю, что нам удастся реализовать этот важный для города проект.

Мэр подчеркнул, что так называемый "Замок" идеально подойдет для бесплатных занятий для детей, место удачное: рядом парковая зона. Общая площадь здания порядка 7 тысяч квадратных метров, здесь смогут разместиться различные кружки и секции.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.