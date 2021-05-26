Евгений Первышов Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В Краснодаре будет расширена зеленая зона в районе парка Чистяковская роща. Новый проект планируется реализовать в ближайшее время. Об этом сообщил мэр города в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 26 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Территорию в районе Зиповской приводим в порядок. Возможно, эта зеленая зона соединится с парком Чистяковская роща. Но, в любом случае, последнее слово в проекте благоустройства останется за жителями, - подчеркнул глава Краснодара.

Недавно мэр принимал участие в субботнике по очистке данной территории.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.