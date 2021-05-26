Дорожный проект «7 улиц» в Краснодаре будет в полной мере реализован в 2022 году

Евгений Первышов Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Дорожный проект «7 улиц» в Краснодаре будет полностью реализован в 2022 году. Но старт новой организации движения уже дан. Об этом сообщил мэр города в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 26 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Уже завершился подготовительный этап реализации проекта - улицу Чапаева сделали односторонней и открыли для движения, - рассказал глава города. – Все шаги проекта мы обсуждаем с жителями.

Мэр обратил внимание, что проект будет реализовываться поэтапно. Согласно концепции на Пашковской, Карасунской, Чапаева, Рашпилевской, Красноармейской, Красной и Коммунаров акцент сделают на пешеходов и велосипедистов, а не на владельцев авто. В планах - сузить проезжую часть и расширить при этом тротуары.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.