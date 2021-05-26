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В Краснодаре создадут «водный каркас». Карасунские озера будут очищены и благоустроены. Об этом сообщил мэр города в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 26 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Наша цель - создание водного каркаса в Краснодаре, имеется ввиду каркас Карасунских озер, - пояснил глава Краснодара. - В планах работы по ремонту и модернизации дамб.

Мэр Краснодара Евгений Первышов напомнил, что Карасунские озера получили статус «пруды». А это значит, что теперь водоемы перешли в ведение муниципалитета.

- Если это озера, то это федеральное имущество, и мы ничего не могли делать. Ни чистить, ни благоустраивать, ни содержать территорию вокруг. Не могли заниматься гидротехническими сооружениями, - сказал глава города.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.