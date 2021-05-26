Фото: krd.ru.

В Краснодаре началась работа над проектом Народного парка. Все пожелания местных жителей будут учтены. Об этом сообщил мэр города в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 26 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Практически все земельные участки уже переданы в муниципальную собственности, на территории будущего парка уже ведется озеленение, - сказал глава Краснодара.

По словам мэра, народный парк будет возведен в Комсомольском микрорайне на участке в 1,9 га. Дизайн новой зеленой зоны разработан МКУ «Центр озеленения и экологии».

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.