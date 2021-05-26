Полиция поправила данные сочинца, которого случайно признали мертвым

Сочинец Евгений Крюков, доказывает, что он живой

Житель Сочи - 89-летний Евгений Крюков - решил купить к лету шорты и пошел в банк за пенсией. Каждый месяц он получает деньги через отделение, и никогда не было проблем. Однако на этот раз там ему ему заявили, что он значится у них как умерший.

История с хождением по инстанциям в поисках истины у немолодого уже сочинца была долгой и неоднозначной.

"Комсомольская правда" - Кубань" обратилась за комментарием в УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Вот, что нам сказали.

- По результатам проверки действительности паспорта гражданина внесена соответствующая корректировочная информация в информационно-справочные учеты УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В настоящее время паспорт гражданина Российской Федерации Евгения Крюкова значится в информационно-справочных учетах ГУВМ МВД России и имеет статус «Действительный».

При проверке на информационном сервисе официального сайта Главного Управления по вопросам миграции МВД России (сервисы.гувм.мвд.рф) в разделе «Проверка по списку недействительных паспортов» получен ответ, что данный паспорт «Среди недействительных не значится».