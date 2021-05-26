Евгений Первышов Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Мэр Краснодара прокомментировал, почему грузовики продолжают ездить по аварийному Яблоновскому мосту. Об этом он рассказал в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 26 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Проезд по мосту закрыт, нарушителей наказывают, - обратил внимание глава Краснодара. – Запрет ни в коем случае нарушать нельзя.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что очередной инцидент случился вечером 26 мая. Очевидцы сняли нарушение на видео и выложили его в социальные сети. На ролике видно, как грузовик едет среди легковых автомобилей по Яблоновскому мосту.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.