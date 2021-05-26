Евгений Первышов Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Проект «Грузовой каркас» будет реализован в Краснодаре в течение двух лет. В центре краевого центра введут бессрочный запрет на движение грузовиков. Об этом сообщил мэр города в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 26 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Только таким решением мы сможем решить сложный транспортный вопрос в Краснодаре, - считает глава города. - В течение двух лет эта стратегия будет реализована в городе.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.

Об этом сообщил мэр города в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 26 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».