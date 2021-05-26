В Краснодаре многодетные семьи получили уже 2,5 тыс. земельных участков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Краснодарские многодетные семьи смогут получать земли под строительство в других районах края. Об этом сообщил мэр города в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 26 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Земельный фонд муниципалитета уже исчерпан. Поэтому мы вынуждены были обратиться за помощью в краевую администрацию. Соответствующие изменения в плане земельного законодательства уже внесены в нормативные акты, и теперь все желающие могут получить землю в других муниципальных образования края, где эта возможность есть. Но желающих пока немного. Что касается обустройства тех земельных участков в черте города, а их мы выдали 2,5 тысячи - то там уже проводятся водозаборы, электричество, участки газифицируются. И этот вопрос мы без контроля не оставим, - заверил Евгений Первышов.

Программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.