Никто не хочет подвергать свое здоровье смертельной опасности Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодаре люди стоят в очереди, чтобы сделать прививку от коронавируса. Об этом глава города сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 26 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Специалисты готовят к вакцинации людей пожилого возраста, активно прививается молодежь, понимая важность данной процедуры, - сказал мэр. – Никто не хочет подвергать свое здоровье смертельной опасности. Это сознательный выбор горожан.

Евгений Первышов обратил внимание, что сразу же сделает прививку, как только разрешат врачи после перенесенной коронавирусной инфекции.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.