Еще одна ярмарка выходного дня в Краснодаре может открыться в районе ипподрома

Жителям некоторых районов Краснодара не хватает ярмарок выходного дня Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Ярмарки выходного дня давно популярны в Краснодаре, но, как выяснилось, жителям некоторых районов их не хватает. Так, жительница Краснодара попросила мэра Евгения Первышова в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 26 мая открыть ярмарку в районе ипподрома. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Ярмарки выходного дня давно популярны в нашем городе, и с каждым годом мы увеличиваем их количество. Что касается района ипподрома, то этот вопрос я отправлю на рассмотрение главе Прикубанского внутригородского района, и мы постараемся его решить. Что касается летнего периода - ярмарки будут сокращаться из-за повышенной температуры воздуха. Многие продукты нельзя хранить без холодильного оборудования, - сказал мэр.

Программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.