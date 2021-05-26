Евгений Первышов Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Мэр Краснодара рассказал, почему он не пойдет в отпуск этим летом. Об этом глава города сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 26 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Отпуска в этом году у меня не планируется, - признался глава Краснодара. – Летом начинается избирательная кампания – буду баллотироваться в депутаты Госдумы РФ.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал инициативу Евгения Первышова баллотироваться в народный парламент.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.