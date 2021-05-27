Погода в Сочи на 27 мая 2021 года: на курорте будет облачно

Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ.

На территории курорта сегодня весь день будет облачно. По данным метеорологов, днем будет ветрено. В горной зоне не исключены короткие грозовые дожди. Ветер умеренный, при грозе до сильного. Синоптики вновь предупреждают о возникновении густого тумана. Ветер слабый до умеренного 8-10 м/с., на побережье возможно усиление порыва.

Температура воздуха днём поднимется до +21+26°. Однако ночью столбики термометра вновь опустятся до +12+17°, в некоторых районах пройдут незначительные дожди.

Ранее "КП-Кубань" писала, погода в Сочи на 26 мая 2021 года: на курорте прогнозируют туман и дожди.