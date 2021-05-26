Мэр Краснодара пообещал разобраться с затопленными газонами в Дмитриевском сквере

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Газоны только что благоустроенного Дмитриевского сквера неожиданно оказались под водой. Эту проблему заметили жители района и рассказали о ней в социальных сетях. Глава города рассказал, что он думает об этом в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 26 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Да, я в курсе этой проблемы, - сказал мэр. - Сейчас специалисты разбираются - откуда появилась вода? Возможно, это подпочвенные воды, возможно, - грунтовые. Как только нам станет понятна суть проблемы, мы обязательно найдем решение этого вопроса.

Программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.