В Краснодаре реконструкцию исторических домов частным лицам разрешать не будут

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Несмотря на старания властей, спасти большую часть исторических зданий не получается. Городу требуются средства на поддержание таких домов, в которых сейчас проживают люди. Об этом мэр краевого центра рассказал в прямом эфире радио «КП» - Краснодар» 26 мая тем радиослушателям, которые занимаются самоличной перестройкой исторических зданий. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Центральная часть города на сегодняшний день находится под особыми охранными обязательствами, которые приняло у нас управление по охране памятниками. Нормативная база у нас издана. Муниципалитет, естественно, будет следовать принятым муниципальным актам. Но я не сторонник, чтобы в центре города появлялись скворечники, - сказал Евгений Первышов.

Программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.