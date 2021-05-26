Набережную Геленджика очистят от электросамокатов

В Геленджике для безопасности гуляющих туристов с набережной уберут электросамокаты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Набережную Геленджика освободят от электросамокатов, потому что это средство передвижения зачастую создает опасные и даже аварийные ситуации.

Фото: t.me/gelenkurort/7166

Так, сегодня, 26 мая, при столкновении велосипеда и самоката серьезно пострадала девушка-велосипедистка.

- Востребованность электросамокатов часто оборачивается аварийными ситуациями, в которых страдают люди, - отметили в администрации города-курорта.

Власти заверили, что будут вынуждены прибегнуть к решению проблемы с помощью полицейских.