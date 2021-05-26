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Общество26 мая 2021 22:22

Набережную Геленджика очистят от электросамокатов

Так, уже сегодня при столкновении велосипеда и самоката серьезно пострадала велосипедистка
Инна БОРИСОВА
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В Геленджике для безопасности гуляющих туристов с набережной уберут электросамокаты

В Геленджике для безопасности гуляющих туристов с набережной уберут электросамокаты

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Набережную Геленджика освободят от электросамокатов, потому что это средство передвижения зачастую создает опасные и даже аварийные ситуации.

Фото: t.me/gelenkurort/7166

Так, сегодня, 26 мая, при столкновении велосипеда и самоката серьезно пострадала девушка-велосипедистка.

- Востребованность электросамокатов часто оборачивается аварийными ситуациями, в которых страдают люди, - отметили в администрации города-курорта.

Власти заверили, что будут вынуждены прибегнуть к решению проблемы с помощью полицейских.