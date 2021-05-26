Три новых «географических» трамвая в Краснодаре расскажут о древнегреческой истории юга России

В Краснодаре еще три «географических» трамвая выйдут на маршруты. В новых вагонах краснодарцам и гостям столицы Кубани расскажут о древнегреческой истории юга России, сообщает пресс-служба администрации города.

- Мы продолжаем реализовывать первый в стране социально-просветительский проект «Трамвай Русского географического общества». В этом году он будет реализован в пяти городах России, - рассказал председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка.

В Краснодаре уже курсируют 13 вагонов, посвященных великим русским путешественникам и мореплавателям - Беллинсгаузену, Лазареву, Крузенштерну, Литке, Миклухо-Маклаю, Пржевальскому и Семёнову-Тян-Шанскому, Эрнсту Гофману, Григорию Грум-Гржимайло