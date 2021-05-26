В Анапе неизвестный на «Ниве» устроил скоростные «покатушки» на пляже

В Анапе полиция ищет водителя-лихача, гонявшего по пляжу Фото: Виталий КАРНАУХ

В Анапе неизвестный водитель «Нивы» со своей спутницей ездил с большой скоростью по пляжу. Там в это время находились отдыхающие.

- Сотрудники полиции Анапы выявили нарушителя - водителя автомобиля "Нива" белого цвета - в ходе мониторинга по интернету, - сообщили в отделе полиции.

Теперь лихача будут искать. Отдел МВД России по городу Анапе уже возбудил административное расследование.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что в Анапе неизвестные разрыли дюны на пляже.