Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 мая 2021 23:03

В Анапе неизвестный на «Ниве» устроил скоростные «покатушки» на пляже

Водителя-лихача привлекут к административной ответственности
Инна БОРИСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Анапе полиция ищет водителя-лихача, гонявшего по пляжу

В Анапе полиция ищет водителя-лихача, гонявшего по пляжу

Фото: Виталий КАРНАУХ

В Анапе неизвестный водитель «Нивы» со своей спутницей ездил с большой скоростью по пляжу. Там в это время находились отдыхающие.

- Сотрудники полиции Анапы выявили нарушителя - водителя автомобиля "Нива" белого цвета - в ходе мониторинга по интернету, - сообщили в отделе полиции.

Теперь лихача будут искать. Отдел МВД России по городу Анапе уже возбудил административное расследование.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что в Анапе неизвестные разрыли дюны на пляже.