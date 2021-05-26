Редкую рысь заметили в Национальном парке Сочи

Фото: npsochi

Сотрудники Сочинского национального парка смогли заснять на пленку редкую рысь. На Кубани эти большие и скрытные кошки остались только в природных заказниках и прилегающих к ним угодьям.

- На Кавказе обитает только один подвид рыси — кавказский, или по-научному Lynx lynx dinniki Satunin. Кошка редкая и невероятно скрытная, поэтому заснять ее даже на фотоловушку очень непросто, - сообщили в Сочинском нацпарке.

Как рассказали сотрудники парка, в среднем взрослые рыси весят от 8 до 14 килограмм. У них густой и плотный мех. Лапы у рыси широкие и хорошо опушены. Наиболее отличительной чертой рыси являются кисточки на ушах. Рысь питается мелкими грызунами и зайцами, охотится в сумерках и ночью.